Абаскаль: «Болельщики «Спартака» заслуживают хороших результатов, нужна стабильность»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» оценил результаты красно-белых в текущем сезоне. «Думаю, что результаты «Спартака» улучшатся, у них отличный состав. Правда, игроков много, нужна стабильность. Но у команды есть все, чтобы добиться хороших результатов. Болельщики заслуживают этого», — сказал Абаскаль «СЭ». После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.

Petr Bitkin Я их прОклял, и забыл заклинание :) 31.10.2025

ivan.wanix Крючкозадый порось, тебе уже и Личка - унылый??? А ты не о...ел, моральный урод? Именно при Личке был самый зрелищный клуб в России за много лет - это Динамо. Жаль, что бесхребетный. Сраптак и подобные тебе пседоболелы просто недостойны такого тренера. 30.10.2025

ivan.wanix Абаскаль давно не был в России. Он не в курсе, что болел у Сраптака почти не осталось - одни крючкозадые свиньи сплошняком. Болелы ушли вместе с Черенковым. 30.10.2025

oleg ves чья бы корова мычала! Люди бывают наглые, очень наглые, и ... рыжие 30.10.2025

Artorixus Я тоже могу в лужу пёрд нуть, но нет желания это делать. Как то так я характеризую изобретение "велосипеда" (высказывание про Спартак) от этого Абаскаля. 30.10.2025

sergey stepanov Мне всегда казалась, что заслуживают то, что имеют, остальное всё мечты, мечты, мечты.... фантазии! 30.10.2025

Kiril1Yrich а какие болельщики не заслуживают? на данный момент, по таблице болелы бычков в томате больше заслуживают 30.10.2025

Russpiel Ну, давайте прямо со следующего матча. 30.10.2025

zg Абик,ты и про "стабильность"!?Серьезно?! 30.10.2025

Желтый полосатик К сожалению, в последние годы у нас в "Спартаке" есть стабильность. Стабильная жопа... 30.10.2025

Иван Л. Гилю главным поставить, Царя замом, тогда точно стабильность будет:rofl::rofl::rofl: 30.10.2025

Gordon Спасибо, кэп ) 30.10.2025

Gordon Вот уж нахрен ) 30.10.2025