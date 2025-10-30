Видео
30 октября, 12:08

Абаскаль: «Болельщики «Спартака» заслуживают хороших результатов, нужна стабильность»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» оценил результаты красно-белых в текущем сезоне.

«Думаю, что результаты «Спартака» улучшатся, у них отличный состав. Правда, игроков много, нужна стабильность. Но у команды есть все, чтобы добиться хороших результатов. Болельщики заслуживают этого», — сказал Абаскаль «СЭ».

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.

14

  • Petr Bitkin

    Я их прОклял, и забыл заклинание :)

    31.10.2025

  • ivan.wanix

    Крючкозадый порось, тебе уже и Личка - унылый??? А ты не о...ел, моральный урод? Именно при Личке был самый зрелищный клуб в России за много лет - это Динамо. Жаль, что бесхребетный. Сраптак и подобные тебе пседоболелы просто недостойны такого тренера.

    30.10.2025

  • ivan.wanix

    Абаскаль давно не был в России. Он не в курсе, что болел у Сраптака почти не осталось - одни крючкозадые свиньи сплошняком. Болелы ушли вместе с Черенковым.

    30.10.2025

  • oleg ves

    чья бы корова мычала! Люди бывают наглые, очень наглые, и ... рыжие

    30.10.2025

  • Artorixus

    Я тоже могу в лужу пёрд нуть, но нет желания это делать. Как то так я характеризую изобретение "велосипеда" (высказывание про Спартак) от этого Абаскаля.

    30.10.2025

  • sergey stepanov

    Мне всегда казалась, что заслуживают то, что имеют, остальное всё мечты, мечты, мечты.... фантазии!

    30.10.2025

  • Kiril1Yrich

    а какие болельщики не заслуживают? на данный момент, по таблице болелы бычков в томате больше заслуживают

    30.10.2025

  • Russpiel

    Ну, давайте прямо со следующего матча.

    30.10.2025

  • zg

    Абик,ты и про "стабильность"!?Серьезно?!

    30.10.2025

  • Желтый полосатик

    К сожалению, в последние годы у нас в "Спартаке" есть стабильность. Стабильная жопа...

    30.10.2025

  • Иван Л.

    Гилю главным поставить, Царя замом, тогда точно стабильность будет:rofl::rofl::rofl:

    30.10.2025

  • Gordon

    Спасибо, кэп )

    30.10.2025

  • Gordon

    Вот уж нахрен )

    30.10.2025

  • Diman_madridista

    Возвращайся, улучшай результаты. А то возьмут какого-то унылого Личку или Гарсию

    30.10.2025

