Абаскаль: «Болельщики «Спартака» заслуживают хороших результатов, нужна стабильность»

30 октября, 12:08
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» оценил результаты красно-белых в текущем сезоне.
«Думаю, что результаты «Спартака» улучшатся, у них отличный состав. Правда, игроков много, нужна стабильность. Но у команды есть все, чтобы добиться хороших результатов. Болельщики заслуживают этого», — сказал Абаскаль «СЭ».
После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.
Petr Bitkin
Я их прОклял, и забыл заклинание :)
31.10.2025
ivan.wanix
Крючкозадый порось, тебе уже и Личка - унылый??? А ты не о...ел, моральный урод? Именно при Личке был самый зрелищный клуб в России за много лет - это Динамо. Жаль, что бесхребетный. Сраптак и подобные тебе пседоболелы просто недостойны такого тренера.
30.10.2025
ivan.wanix
Абаскаль давно не был в России. Он не в курсе, что болел у Сраптака почти не осталось - одни крючкозадые свиньи сплошняком. Болелы ушли вместе с Черенковым.
30.10.2025
oleg ves
чья бы корова мычала! Люди бывают наглые, очень наглые, и ... рыжие
30.10.2025
Artorixus
Я тоже могу в лужу пёрд нуть, но нет желания это делать. Как то так я характеризую изобретение "велосипеда" (высказывание про Спартак) от этого Абаскаля.
30.10.2025
sergey stepanov
Мне всегда казалась, что заслуживают то, что имеют, остальное всё мечты, мечты, мечты.... фантазии!
30.10.2025
Kiril1Yrich
а какие болельщики не заслуживают? на данный момент, по таблице болелы бычков в томате больше заслуживают
30.10.2025
Russpiel
Ну, давайте прямо со следующего матча.
30.10.2025
zg
Абик,ты и про "стабильность"!?Серьезно?!
30.10.2025
Желтый полосатик
К сожалению, в последние годы у нас в "Спартаке" есть стабильность. Стабильная жопа...
30.10.2025
Иван Л.
Гилю главным поставить, Царя замом, тогда точно стабильность будет:rofl::rofl::rofl:
30.10.2025
Gordon
Спасибо, кэп )
30.10.2025
Gordon
Вот уж нахрен )
30.10.2025
Diman_madridista
Возвращайся, улучшай результаты. А то возьмут какого-то унылого Личку или Гарсию
30.10.2025