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Сегодня, 08:40

Абаскаль заявил, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит»: «Рассмотрю любые предложения из России»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос, может ли специалист представить себя в ЦСКА или «Зените».

— В начале интервью вы допустили, что еще поработаете в России. Можете себя представить в ЦСКА или «Зените»?

— Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком».

35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022-го до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых Абаскаля сменил Деян Станкович.

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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