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Сегодня, 16:42

Абаскаль заявил, что хочет вернуться в Россию

Камила Абдурахманова
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что доволен работой в Москве и хотел бы вернуться в Россию.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — приводит ТАСС слова тренера.

Гильермо Абаскаль. Оказывается, «Спартак» выигрывает на багаже Абаскаля! Испанец сам об этом сказал

35-летний испанский специалист добавил, что в России высокий уровень мастерства спортсменов, но в его работе были и сложности с приобретением для команды западных игроков из-за давления на них.

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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