Абаскаль заявил, что хочет вернуться в Россию

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что доволен работой в Москве и хотел бы вернуться в Россию.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — приводит ТАСС слова тренера.

35-летний испанский специалист добавил, что в России высокий уровень мастерства спортсменов, но в его работе были и сложности с приобретением для команды западных игроков из-за давления на них.

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.