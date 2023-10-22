Сегодня, 16:44
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).
— Хорошая игра. Думаю, мы проделали хорошую работу. Ребята показали хороший футбол и контролировали матч с самого начала и до конца. У соперника было мало моментов, могли раньше закрывать этот матч. Ребята показали командный дух, мы возродились и получили уверенность. Сегодняшняя победа — результат двух последних недель работы.
— Что с Квинси Промесом?
— Почувствовал что-то во время матча и попросил о замене. Это ограничивало его во время работы, он не мог ускоряться. Что именно, посмотрим завтра.
«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом»