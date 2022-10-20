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Сегодня, 13:20

Абаскаль о заседании КДК по ситуации с Федотовым: «Не согласны с решением, но не комментируем его»

Иван Торопцев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал заседание КДК РФС по инциденту со стычкой испанца с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся в воскресенье, 16 октября и завершился ничьей со счетом 2:2.

«Мы не согласны с этим решением, но мы его не комментируем», — сказал Абаскаль.

В данный момент КДК еще не объявил решение по ситуации с Абаскалем и Федотовым.

Конфликт между тренерами произошел после первого тайма дерби. Абаскаль направился в сторону скамейки ЦСКА и начал активно жестикулировать, указывая, что футболисты армейцев не стали соблюдать фэйр-плей в эпизоде с первым голом в ворота спартаковцев. Федотов в ответ на это неоднократно использовал нецензурную брань в адрес испанского специалиста.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Федотов и Абаскаль покинули заседание КДК РФС

Федотов прокомментировал заседание КДК по его конфликту с Абаскалем