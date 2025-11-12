Абаскаль: «Москва и Россия всегда в моем сердце. Однажды я обязательно вернусь»

12 ноября, 11:20
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о России.
«Москва и Россия всегда в моем сердце и в моей голове. Однажды я обязательно вернусь, но пока не знаю когда», — сказал Абаскаль «СЭ».
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Сейчас испанец трудится в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
nekony
Что так? Хороший ведь человек.
12.11.2025
igorlvov
НЕ НАДО ПОЖАЛУЙСТА! По человечески пока просим! :)))))
12.11.2025
spar001
Смена-Капотня...
12.11.2025
oleg.bob
Рыжий, твоё время безвозвратно ушло! Так что приезжай просто попить водки!
12.11.2025
papacarl
Вот оказывается, почему Станковича уволили .
12.11.2025
H Aleksej
12.11.2025
hant64
В гости - пожалуйста, на работу - ни ногой!
12.11.2025
Степочкин
Покупай квартиру в Москве, тренеруй в детской школе.. делов-то?!
12.11.2025
Valery Petrukhin
Рады видеть! Но только в качестве туриста!!!
12.11.2025