Абаскаль: «Москва и Россия всегда в моем сердце. Однажды я обязательно вернусь»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о России.

«Москва и Россия всегда в моем сердце и в моей голове. Однажды я обязательно вернусь, но пока не знаю когда», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Сейчас испанец трудится в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».