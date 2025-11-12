Видео
12 ноября, 11:20

Абаскаль: «Москва и Россия всегда в моем сердце. Однажды я обязательно вернусь»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о России.

«Москва и Россия всегда в моем сердце и в моей голове. Однажды я обязательно вернусь, но пока не знаю когда», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Сейчас испанец трудится в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

10

  • nekony

    Что так? Хороший ведь человек.

    12.11.2025

  • igorlvov

    НЕ НАДО ПОЖАЛУЙСТА! По человечески пока просим! :)))))

    12.11.2025

  • spar001

    Смена-Капотня...

    12.11.2025

  • oleg.bob

    Рыжий, твоё время безвозвратно ушло! Так что приезжай просто попить водки!

    12.11.2025

  • papacarl

    Вот оказывается, почему Станковича уволили .

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных мaтчей infostavki.ru

    12.11.2025

  • hant64

    В гости - пожалуйста, на работу - ни ногой!

    12.11.2025

  • Степочкин

    Покупай квартиру в Москве, тренеруй в детской школе.. делов-то?!

    12.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Рады видеть! Но только в качестве туриста!!!

    12.11.2025

    Футбол
    ФК Спартак (Москва)
    Гильермо Абаскаль
