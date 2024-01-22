Абаскаль заявил, что останется в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своем будущем в московском клубе.

«Мое будущее? Да, конечно, я остаюсь в «Спартаке», — приводит слова Абаскаля РИА «Новости Спорт».

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что Абаскаль может возглавить «Кадис». 21 января президент испанского клуба Мануэль Вискаино заявил, что Абаскаль не станет новым тренером команды.

22 января гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что Абаскаль останется к команде.

Контракт 34-летнего Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. После 18 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице.