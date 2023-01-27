Абаскаль заявил, что слухи в СМИ не влияют на работу Кейта Бальде

Сегодня, 18:35
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о состоянии нападающего красно-белых Кейта Бальде.
Ранее СМИ сообщали, что нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «ПСЖ», подозревает, что его жена Ванда Нара могла встречаться с футболистом «Спартака» в Дубае после ссоры пары.
«Мы одна большая семья. В команде мы поддерживаем друг друга. На тренировочный процесс ничего не влияет. А слухи — это только слухи. Никаких фактов нет. Поэтому не обращаем на это внимания», — сказал Абаскаль «СЭ».
Бальде и Икарди выступали вместе за «Интер» в сезоне-2018/19.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования