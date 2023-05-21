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Сегодня, 19:33

Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал эпизод с удалением форварда красно-белых Александра Соболева в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

На 69-й минуте Александр Соболев после единоборстсва штрафной площади армейцев показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев удалил Соболева и Рошу. Позже на ТВ показали, что Роша повторил жесты Соболева в сторону Чельцова.

— Будет ли Соболев наказан за свой жест?

— Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже долго разбирали тот момент.

— Как перевоспитать Соболева? Чтобы он не показывал свой характер, а приносил больше пользы команде.

— Очень просто: если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание — все эти качества важны. Тут не индивидуальный вид спорта, это командная игра. В прошлый раз мы наказали Мартинса. Если такое будет повторяться, то игроки будут просто сидеть на скамейке.

— Удача была на вашей стороне сегодня: Акинфеев отбил пенальти, но прямо на Промеса. Вы тренируете пенальти? Особенно с учетом того, сколько 11-метровых «Спартак» не забил этой весной.

— Честно говоря, я не видел пенальти. Впервые в жизни я отвернулся во время исполнения удара. Не справшивайте, почему. Многие футболисты бьют в один угол всю карьеру. А удачу нужно заслужить. В предыдущих матчах мы заслуживали большего, но удача нам не сопутствовала. Мы тренируем пенальти. Квинси знает, как нужно бить. Если удар хороший, его невозожно отбить. Наверное, сегодня было не так, я не видел. Мы тренируемся: и Квинси, и Соболев, и Хлусевич, и Ливинов, и Бальде. Меня удивило, что Зобнин забил с «Торпедо», его не было в списке. Кстати, вчера Промес исполнил 8-10 пенальти и все забил.

— Moscow сегодня is красно-белый, — сказал Абаскаль, завершая пресс-конференцию.

Сергей Карасев удалил Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Рошу в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:1) 21&nbsp;мая. Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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