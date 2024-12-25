Абаскаль — о «Спартаке»: «Нынешняя команда полностью подготовлена и создана нами»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав красно-белых.

«Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

35-летний испанский специалист добавил, что еще до приобретения клубом Эсекьель Барко, но даже до его появления в команде предлагал красно-белым купить нового атакующего полузащитника.

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

Красно-белые ушли на зимнюю паузу в РПЛ на 3-м месте в турнирной таблице с 37 очками, уступая 2 очка лидирующим «Краснодару» и «Зениту».