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Сегодня, 11:41

Абаскаль про Промеса: «Все решения по футболистам будут приниматься по итогам тестирования»

Абаскаль заявил, что все решения по футболистам будут приниматься по итогам тестирования
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, что игроки на данный момент проходят медицинский осмотр, по итогам которого будет ясно, кто отправится на сборы в Дубай.

«Хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать всего наилучшего после этой странной паузы из-за чемпионата мира. Я уверен, что у вас была работа, но для нас такие паузы непривычны. Мы привыкли к более коротким паузам. Как испанец я не успел насладиться чемпионатом мира из-за матча с Марокко. Сегодня мы начинаем новый этап.

Предвосхищая ваши вопросы, Промес находится с нами, он здесь, тоже проходит тестирование. Все решения касательно него и других футболистов будут приниматься по итогам. Это касается и возможных трансферов, и всего, что с этим связано. И по здоровья, и по трансферам все решения по поводу того, кто примет участие, тот лист футболистов в тренировочном сборе в Дубаи будет сформирован после. Конечно, нас ждёт очень насыщенный период, плотный график. Мы будем много работать. Вы что-то увидите прежде всего на первом матче 22 числа против «Левски». Там уже что-то будет видно. И после на предстоящей неделе. Мы еще не определили, но мы обязательно сделаем открытый день для прессы где с удовольствием пообщаемся в профессиональной дружелюбной атмосфере», – сказал Абаскаль.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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