Абаскаль жестко высказался о судействе в матче «Спартак» — «Ахмат»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после ничьей с «Ахматом» (0:0) в матче 21-го тура РПЛ раскритиковал судейство.

— Из уважения к зрелищу... Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты делаешь это? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. У меня такие же правила — если игроки не забивают, я должен делать замены. Если сделано невовремя — я проиграл матч.

После матча я сказал команде не опускать голову, потому что мы должны идти вперед, несмотря на все обстоятельства. Я поговорил с арбитром после игры. Спросил почему, когда два игрока «Ахмата» столкнулись в своей штрафной, зачем он дает свисток? Надо пересмотреть момент. Но такое уже второй раз на нашем стадионе происходит... Не понимаю... Давайте корректно формулировать мои слова. Надо говорить корректно, как я говорю со своими ребятами.

— Не связана ли ваша эмоциональность и претензии к судьям с возможной нервзоностью внутри команды?

— Можно в жизни руководствоваться конформизмом. Когда ты принимаешь все, как оно есть. Но я не такой. Я хочу, чтобы команда заслуживала свои достижения. Если ты играешь без эмоций, можно сказать, что ты мертв. Представьте, что я после матча прихожу с одним и тем же лицом, с одной интонацией... Это неправильно. Прежде всего, я самокритичен. И эмоции — это прежде всего мое недовольство собой. Так что вполне естественно, что в таких обстоятельствах я злюсь. Ситуация в команде отличная. Мы 10 дней тренировались замечательно. Сегодня мы создали намного больше и больше заслужили победу, чем соперник. Уверен, что работа поможет нам в следующих матчах склонить чашу весов в нашу сторону. И раз сделанного было недостаточно, значит, нужно сделать больше.

Главным арбитром встречи «Спартак» — «Ахмат» был Алексей Сухой. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Красно-белые с 41 баллом занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — шестой с 33 очками.