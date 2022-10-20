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Сегодня, 13:52

Источник: Абаскаля и Федотова дисквалифицировали по итогам дерби

Виктория Кравченко
Гильермо Абаскаль (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные тренеры «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов были дисквалифицированы по решению КДК РФС, сообщает «РБ Спорт». Заседание состоялось сегодня, 20 октября.

Специалисты пропустят следующий матч из-за перепалки, которая у них произошла во время 13-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:2.

Абаскаль дисквалифицирован на одну игру. Федотов — на один матч и еще на один условно. В таком случае испанец не сможет присутствовать на скамейке «Спартака» во время игры 14-го тура РПЛ против «Химок», а Федотов пропустит встречу ЦСКА с «Оренбургом».

Игра ЦСКА — «Спартак» (2:2) состоялась в воскресенье, 16 октября. После первого тайма между тренерами произошла перепалка, испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/abaskalya-i-fedotova-diskvalifitsirovali-po-itogam-derbi/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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