Источник: Абаскаля и Федотова дисквалифицировали по итогам дерби

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Главные тренеры «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов были дисквалифицированы по решению КДК РФС, сообщает «РБ Спорт». Заседание состоялось сегодня, 20 октября.
Специалисты пропустят следующий матч из-за перепалки, которая у них произошла во время 13-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:2.
Абаскаль дисквалифицирован на одну игру. Федотов — на один матч и еще на один условно. В таком случае испанец не сможет присутствовать на скамейке «Спартака» во время игры 14-го тура РПЛ против «Химок», а Федотов пропустит встречу ЦСКА с «Оренбургом».
Игра ЦСКА — «Спартак» (2:2) состоялась в воскресенье, 16 октября. После первого тайма между тренерами произошла перепалка, испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.