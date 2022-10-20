Источник: Абаскаля и Федотова дисквалифицировали по итогам дерби

Главные тренеры «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов были дисквалифицированы по решению КДК РФС, сообщает «РБ Спорт». Заседание состоялось сегодня, 20 октября.

Специалисты пропустят следующий матч из-за перепалки, которая у них произошла во время 13-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:2.

Абаскаль дисквалифицирован на одну игру. Федотов — на один матч и еще на один условно. В таком случае испанец не сможет присутствовать на скамейке «Спартака» во время игры 14-го тура РПЛ против «Химок», а Федотов пропустит встречу ЦСКА с «Оренбургом».