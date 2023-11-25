Сегодня, 20:43
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). В игре он забил гол и отдал результативный пас.
— Сегодня была открытая игра, было много атак у той и другой команды. Нам надо больше работать. «Динамо» хорошая команда, индивидуально она очень сильная. Мы стараемся победить в каждом матче, — сказал Файзуллаев.
— С чем связаны спады ЦСКА в конце матчей?
— Ни с чем не связаны. Когда ты выигрываешь, то должен держать счет, не атаковать большими силами и не оставлять большие зоны в обороне.
— Можно ли связать с концентрацией провалы в конце матча?
— Мы должны работать над обороной. Она начинается с нападения.
— Довольны своей результативностью?
— Я хочу, чтобы команда побеждала.