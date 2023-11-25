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Сегодня, 20:43

Файзуллаев — о своей результативности: «Хочу, чтобы команда побеждала»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). В игре он забил гол и отдал результативный пас.

— Сегодня была открытая игра, было много атак у той и другой команды. Нам надо больше работать. «Динамо» хорошая команда, индивидуально она очень сильная. Мы стараемся победить в каждом матче, — сказал Файзуллаев.

— С чем связаны спады ЦСКА в конце матчей?

— Ни с чем не связаны. Когда ты выигрываешь, то должен держать счет, не атаковать большими силами и не оставлять большие зоны в обороне.

— Можно ли связать с концентрацией провалы в конце матча?

— Мы должны работать над обороной. Она начинается с нападения.

— Довольны своей результативностью?

— Я хочу, чтобы команда побеждала.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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