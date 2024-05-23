Файзуллаев рассказал, как праздновал выход на Олимпиаду со сборной Узбекистана

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как отметил выход на Олимпиаду-2024 со сборной Узбекистана.

«Много танцевали и пели — что в автобусе, что в раздевалке. Алкоголь? Нет, ты чего! У нас с алкоголем строго. Никогда в жизни не пробовал спиртное и не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет», — приводит слова Файзуллаева Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 13 результативных передач. Стоимость полузащитника по оценке Transfermarkt составляет пять миллионов евро.