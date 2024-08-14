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Сегодня, 21:45

Файзуллаев — о Николиче: «Мне очень нравится тренировочный процесс»

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о работе с главным тренером команды Марко Николичем.

— Как оценишь работу с Николичем?

— Я пропустил большую часть подготовки к сезону. Могу сказать только, что новый тренерский штаб — хороший. Мне очень нравится тренировочный процесс. Думаю, мы достигнем больших целей.

— В начале сезона было три сложных выезда. Как это отразилось на команде?

— Было, конечно, тяжело ездить в Краснодар и Ростов, но это прошло. Надеюсь, дальше будет лучше.

14 августа ЦСКА победил «Пари НН» (1:1, пенальти — 4:2) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Армейцы занимают третье место в группе С, набрав 2 очка.

Константин Передерий

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Марко Николич
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