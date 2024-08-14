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Сегодня, 21:57

Файзуллаев — об уходе Чалова из ЦСКА: «Это большая потеря для нас»

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о решении нападающего Федора Чалова перейти из московского клуба в ПАОК.

— Как отреагировал на уход Чалова?

— Это большая потеря для нас. Желаю ему удачи и всего наилучшего!

— Теперь у вас новый основной форвард — Дивеев?

— Ха-ха. У нас есть другие нападающие, которые забивают, надеюсь, у нас будет еще больше голов.

— Вы поняли выбор Чалова уехать в ПАОК? Многие считают, что это не его уровень.

— Каждый человек сам решает, куда идти. Я всегда поддерживаю его и могу только пожелать удачи.

— Удалось посмотреть его дебютный матч?

— Не удалось. Только отрывки видел и ребята сказали, что Чалов вышел. К сожалению, результат огорчает.

— Уверен, что у него получится в Греции?

— Да. Он хороший игрок и в первую очередь хороший человек.

Чалов в ответном матче против «Мальме» (3:4 д. в.) в квалификации Лиги чемпионов дебютировал за ПАОК. Он вышел на поле на 73-й минуте.

ПАОК проиграл «Мальме» (по сумме двух матчей 5:6) в ответном матче и завершил выступление на турнире. Теперь греческий клуб сыграет в Лиге Европы.

Константин Передерий

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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