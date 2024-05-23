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Сегодня, 12:50

Файзуллаев: «Хочу выйти со сборной на ЧМ и стать чемпионом России с ЦСКА»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал о своих футбольных мечтах.

«Хочу выйти на чемпионат мира со сборной и стать чемпионом с ЦСКА. Если хорошо подготовимся и будем много работать, у нас есть все шансы стать чемпионами России уже в следующем сезоне», — приводит слова Файзуллаева Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 13 результативных передач. Стоимость полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
Сборная Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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