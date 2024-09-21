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Сегодня, 17:29

Абена: «Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству»

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Защитник «Спартака» Миенти Абена поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче, с которым он ранее работал в «Ференцвароше».

— Станкович — прямолинейный тренер с очень сильным менталитетом, характером. Он пытается привить игрокам лучшие качества, донести свою философию. Безусловно, это очень хороший специалист.

На мой взгляд, Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству. Уверен, если мы будем верить в его идеи, воплощать их в реальность, сможем перенять его философию, у нас все получится, — сказал Абена «РБ Спорт».

После 8-ми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре команда Станковича сыграет с московским «Динамо».

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена

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