Абена считает возможным чемпионство «Спартака»

Сегодня, 22:01
Защитник «Спартака» Миенти Абена в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).
— Отличный матч!
— Да.
— Как вам здесь?
— Фантастика! Мне очень нравится.
— Возможно ли стать чемпионами?
— Почему нет! — сказал Абена.
«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.
В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».