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Сегодня, 19:15

Аболин ответил на вопрос, будет ли комментировать матчи РПЛ в новом сезоне

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Борис Аболин.
Фото Соцсети
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Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» заявил, что пока не знает, будет ли работать на играх премьер-лиги в следующем сезоне.

— Позвольте уточнить. Вы точно будете работать на матчах премьер-лиги в следующем сезоне?

— Нет, с РПЛ пока еще ничего не понятно. Но тут от меня многое зависит. У меня же очень много работы в Екатеринбурге. И если я смогу вырваться в Москву в какой-то уик-энд, то, конечно, попробую поработать. А так мне уже написали люди, отвечающие за трансляции ФНЛ, спросили, готов ли я комментировать «Урал» в первом дивизионе. Почему нет? Конечно. На домашних играх у меня загрузка, похоже, будет стопроцентная.

— Значит, «Урал» остается в вашей жизни.

— Получается, так.

Виктор Гончаренко. «Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»

РПЛ
Борис Аболин
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