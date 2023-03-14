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Сегодня, 17:27

Абрамов поделился мнением о натурализации Промеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Торпедо» Валерий Абрамов поделился мнением о запланированной натурализации атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Я не совсем понимаю, что такое «обладание высокими достижениями в области спорта» и как дают за это российское гражданство? Точнее, я не понимаю критерий отбора. Например, как определить высокое это достижение или нет? И что считать достижениями? Да, Промес забил немало голов за «Спартак» в чемпионате России. Но кому от этого польза кроме болельщиков «Спартака» и условного владельца или президента «Спартака»? Да и разве это такое большое достижение в контексте российского спорта — забивать голы в РПЛ? Как по мне, если и давать гражданство, то только в том случае, если человек принес пользу в каких-то международных матчах, турнирах, соревнованиях», — приводит слова Абрамова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось о том, что нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

В этом году гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005047686_abramov_-_o_grajdanstve_promesa_on_zabil_nemalo_golov_v_chempionate_rossii_no_komu_ot_etogo_polza_krome_bolelschikov_spartaka
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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