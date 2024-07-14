Агент Абрамов: «Мечта «Спартака» о чемпионстве приводит к странным решениям. Например, отказу от Зиньковского»

Агент Владимир Абрамов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского из клуба. Ранее появилась информация, что руководство красно-белых не рассчитывает на 28-летнего футболиста.

— Меня «Спартак» не удивляет кардинальными решениями. Они пытаются стать чемпионами. Эта несбыточная мечта приводит их к таким странным решениям, как отказ от Зиньковского. Антон — одно из лучших приобретений клуба за последние несколько лет. Если ему не находится места, значит в команде есть более сильные футболисты. Только вопрос, кто эти игроки?

Антон неудачно провел концовку чемпионата, не все ладилось. Но не все ладилось у всего «Спартака». Он не может один играть. Для эффективности ему должны помогать партнеры. Раньше это был Промес, который оттягивал соперника на себя. Точность у Зиньковского снизилась, раньше он точнее навешивал на голову Соболева. Но он остается хорошим футболистом, — сказал Абрамов Legalbet.

В сезоне-2023/24 Зиньковский забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.