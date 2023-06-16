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Сегодня, 05:13

Абрамов — о возможном переходе Медины в «Спартак»: «Очень много плюсов в этой покупке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Медина, безусловно, хороший футболист. Но нужен ли он «Спартаку», я не могу сказать. Если тренер хочет, значит, надо брать. Очень много плюсов в этой покупке: проверенный, квалифицированный футболист, который знает наш чемпионат.

Он доказал свой уровень в Российской премьер-лиге. Это не кот в мешке, а проверенная птичка. Ему нравится Москва, наш менталитет и самое главное, его не пугают проблемы, он не хочет побыстрее свалить на Запад, как многие россияне», — цитирует Legalbet Абрамова.

Ранее агент Медины Ренато Биттар в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/abramov-o-paragvajskom-poluzashitnike-tcska-medina-eto/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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