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Абрамов считает, что «Ахмат» не подходит Агаларову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран чемпионата СССР Валерий Абрамов разобрал матч «Ахмата» с «Локомотивом».

«Как «Ахмат», имея численное преимущество в двух футболистов, умудрился не забить ни одного гола за 30 минут и даже не закончил эту игру вничью? Была ли это хорошая игра от «Локомотива» или плохая от «Ахмата»? Я думаю, все в совокупности. Даже имея на два игрока меньше, «Локо» настолько компактно и грамотно сыграл в обороне, что не позволил своему сопернику создать каких-то моментов. По сути, у «Ахмата» был один-единственный явный голевой момент, когда выручил вратарь, вытащив сначала красиво мяч из угла, а потом сразу же парировал и второй удар с добивания. Больше я не видел, чтобы Лантратов серьезно вступал в игру. Агаларов провалил игру? Возможно, «Ахмат» — это не его команда. В «Уфе» все играли на него, у него была полная свобода действий. Там Гамид был просто незаменим для них. А у «Ахмата» есть еще Конате, Бериша, Ильин», — приводит слова Абрамова «Евро-Футбол.Ру».

В 19-м туре РПЛ «железнодорожники» на выезде обыграли «Ахмат» с результатом 1:0, причем матч «Локомотив» доигрывал уже в меньшинстве: на 20-й минуте вторую желтую получил Станислав Макгеев, на 60-й минуте по этой же причине поле покинул Максим Ненахов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005045536_abramov_vozmojno_ahmat_-_eto_ne_komanda_agalarova
Гамид Агаларов
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