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Сегодня, 19:15

Абрамов: «Больше всего удивило разгромное поражение «Сочи» от «Оренбурга»

Абрамов заявил, что удивлен разгромным поражением «Сочи» от «Оренбурга»
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Бывший нападающий «Торпедо» Валерий Абрамов прокомментировал победу «Оренбурга» над «Сочи» в 19-м туре РПЛ (4:0).

«Какой результат в 19-м туре удивил больше всего? Разгромное домашнее поражение «Сочи». Думаю, этот результат удивил не только меня, но и всех, кто следит за российским футболом. В матче с ЦСКА у них хорошо пошла игра, а вот с «Оренбургом» где-то не повезло. Взять хотя бы автогол Нобоа. Не произойди этот несчастный случай, «Сочи» еще был бы в игре, но после ситуация стала очень сложной», — приводит слова Абрамова «Евро-Футбол.Ру»

После разгромного поражение «Сочи» с 28 очками опустился на 9 место в турнирной таблице РПЛ. Столько же очков у «Оренбурга», но команда Марцела Лички впереди по дополнительным показателям.

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре прошлого года. В его дебютном матче сочинцы переиграли ЦСКА (2:0) в 18-м туре РПЛ.

ФК Оренбург
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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