Абубакар прокомментировал отстранение из «Бешикташа»

Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар впервые высказался об исключении из основы команды.

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что 31-летний камерунец пропустил несколько матчей из-за пересадки волос.

«Я не делал пересадки волос и не совершал ничего подобного. Я серьезно заболел вирусной инфекцией и не смог сыграть в трех матчах. В прошлом сезоне я забил много мячей. В начале сезона голы, которые я забил в отборочных матчах, позволили клубу выйти в Лигу конференций. Однако теперь это воспринимают как само собой разумеющееся», — приводит слова Абубакара Allez Les Lions.

11 декабря «Бешикташ» объявил об исключении Абубакара и еще четверых игроков из основы из-за «плохой игры и несовместимости внутри команды».

13 декабря в Laura Dave Media сообщили об интересе к форварду со стороны «Спартака».