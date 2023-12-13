Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:13

Абубакар прокомментировал отстранение из «Бешикташа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Венсан Абубакар.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар впервые высказался об исключении из основы команды.

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что 31-летний камерунец пропустил несколько матчей из-за пересадки волос.

«Я не делал пересадки волос и не совершал ничего подобного. Я серьезно заболел вирусной инфекцией и не смог сыграть в трех матчах. В прошлом сезоне я забил много мячей. В начале сезона голы, которые я забил в отборочных матчах, позволили клубу выйти в Лигу конференций. Однако теперь это воспринимают как само собой разумеющееся», — приводит слова Абубакара Allez Les Lions.

11 декабря «Бешикташ» объявил об исключении Абубакара и еще четверых игроков из основы из-за «плохой игры и несовместимости внутри команды».

13 декабря в Laura Dave Media сообщили об интересе к форварду со стороны «Спартака».

Венсан Абубакар
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Кадыров назвал возможный срок окончания СВО
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сперцяна и еще четырех игроков РПЛ номинировали на звание лучшего футболиста Армении в 2023 году

Источник: «Васку да Гама» интересуется защитником «Краснодара» Алонсо