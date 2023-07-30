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Сегодня, 00:19

Адамов хочет покинуть «Зенит». На защитника претендует «Оренбург»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов хочет покинуть петербургский клуб, сообщает «Евро-Футбол.Ру.

По сведениям источника, у 23-летнего россиянина есть несколько предложений от клубов РПЛ. Как сообщает журналист Иван Карпов, на защитника претендует «Оренбург», который может арендовать игрока без права выкупа.

Адамов выступает за «Зенит» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ и отметился двумя результативными действиями. Контракт Адамова рассчитан до лета 2026 года.

Дэвинсон Санчес и&nbsp;Денис Адамов. РПЛ, трансферы: «Динамо» нужен португалец, «Зенит» подписал вратаря и ищет замену Малкому

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005251482_arsen_adamov_hochet_pokinut_zenit
Арсен Адамов
ФК Зенит
ФК Оренбург
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