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Сегодня, 11:38

Защитник «Ахмата» Адамов: «Хотелось работать с Адиевым дальше»

Алина Савинова
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Защитник «Ахмата» Арсен Адамов отреагировал на уход с поста главного тренера команды Магомеда Адиева.

«Конечно, хотелось работать с ним. Это очень хороший тренер, где-то не получалось. Но на то есть руководство, оно решает. Поэтому желаю Адиеву удачи, он — отличный тренер, который может работать в любом клубе России», — приводит «РБ Спорт» слова Адамова.

На посту главного тренера «Ахмата» Адиева сменил Сергей Ташуев, который ранее уже работал в грозненской команде.

После семи туров РПЛ «Ахмат» с 5 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Арсен Адамов
Магомед Адиев
Футбол
ФК Ахмат

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