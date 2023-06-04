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Сегодня, 16:40

Адамов может уйти в аренду в один из топ-клубов РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов может покинуть клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Адамов может быть арендован — к нему проявляют интерес топ-5 клубы РПЛ. Он готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры.

Вопрос об уходе Адамова поднимался еще зимой, но «Зенит» не отпустил футболиста. Сейчас в клубе также возникают сомнения в целесообразности такого шага, так как главный тренер Сергей Семак не хотел бы лишиться игрока ротации.

Адамову 23 года. В минувшем сезоне РПЛ он провел девять матчей. Из них игрок всего однажды выходил на поле в стартовом составе — в игре против «Сочи» в предпоследнем туре чемпионата.

Источник: https://metaratings.ru/news/adamov-mozhet-uiti-v-arendu-v-odin-iz-top-klubov-rpl-256296/
Арсен Адамов
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