Вратарь «Зенита» Адамов — о матче с «Крыльями»: «Во втором тайме немного добавили, и голы пришли»

Вратарь «Зенита» Арсен Адамов поделился мнением об игре 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

— В принципе, мы контролировали всю игру. В первом тайме было немножко тяжеловато и, вроде, тоже контролировали мяч, но моментов особо не было. Возможно, из-за этого была некая нервозность. Во втором тайме немного добавили, и голы пришли.

— Как сохраняли себя в тонусе?

— Честно, я думаю, что для вратаря самое тяжелое, когда всю игру стоишь и, как сегодня произошло на последних секундах, даже уже немного переиграли — и пропускаешь. Конечно, очень обидно, понятное дело. Но главное, что выиграли. Я старался как-то всех поддерживать, разминаться, двигаться, чтобы быть хотя бы немного в тонусе.

— Без рикошета не обошлось?

— Да, как обычно. Самое неприятное — это когда на последних секундах рикошетик — и залетает.

— Как оценивали игру до ее начала?

— У нас сейчас все матчи как финал, потому что терять очки уже нельзя. Уже много потеряли на старте чемпионата, поэтому на каждую игру выходим, как на финал.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.