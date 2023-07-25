Адамов выбрал номер Малафеева в «Зените»

Сегодня, 14:13
Новичок «Зенита» Денис Адамов определился с игровым номером в петербургском клубе. Ранее футболист перешел из «Сочи». Он будет играть под 16 номером, под которым ранее выступал Вячеслав Малафеев.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Краснодар» получит 25 процентов от суммы трансфера игрока.
Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.