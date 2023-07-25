Адамов выбрал номер Малафеева в «Зените»

Новичок «Зенита» Денис Адамов определился с игровым номером в петербургском клубе. Ранее футболист перешел из «Сочи». Он будет играть под 16 номером, под которым ранее выступал Вячеслав Малафеев .

Ранее «СЭ» сообщал, что «Краснодар» получит 25 процентов от суммы трансфера игрока.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.