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Сегодня, 09:07

Адамов: «Считаю, что должен был играть во второй части чемпионата прошлого сезона. Cемак говорил: «Терпи, работай»

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов считает, что заслуживал получать больше игрового времени в «Зените».

«Что поделать? Это жизнь. Когда хорошо проводишь сборы и достойно выглядишь на тренировках- понимаешь: сделал все, что мог. Последние зимние сборы в «Зените» я провел очень хорошо и считаю, что должен был играть во второй части чемпионата. Семак говорил: «Терпи, работай». В душе я был спокоен — не мог ничего себе предъявить», — цитирует Адамова Sport24.

Адамов стал игроком «Зенита» в 2022 году. В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах петербургского клуба во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Летом 2023-го 23-летний защитник на правах аренды перешел в «Оренбург» до конца сезона-2023/2024.

Источник: https://sport24.ru/football/news-579954-adamov-schitayu-chto-dolzhen-byl-igrat-vo-vtoroy-chasti-proshlogo-sezona-cemak-govoril-terpi-rabotay
Арсен Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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