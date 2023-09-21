Адамов: «Считаю, что должен был играть во второй части чемпионата прошлого сезона. Cемак говорил: «Терпи, работай»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов считает, что заслуживал получать больше игрового времени в «Зените».

«Что поделать? Это жизнь. Когда хорошо проводишь сборы и достойно выглядишь на тренировках- понимаешь: сделал все, что мог. Последние зимние сборы в «Зените» я провел очень хорошо и считаю, что должен был играть во второй части чемпионата. Семак говорил: «Терпи, работай». В душе я был спокоен — не мог ничего себе предъявить», — цитирует Адамова Sport24.

Адамов стал игроком «Зенита» в 2022 году. В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах петербургского клуба во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Летом 2023-го 23-летний защитник на правах аренды перешел в «Оренбург» до конца сезона-2023/2024.