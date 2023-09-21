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Адамов: «Не жалею о переходе в «Зенит». Я единственный чеченец — чемпион России, такое бывает раз в жизни»

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал, что не жалеет о переходе в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года.

«Побывать в «Зените» — мечта любого российского игрока. Люди профессионально играют в футбол, чтобы оказаться в лучшей команде, стать чемпионом. Если хочешь играть просто так, можешь всю жизнь провести в средних командах без задач. Играть в «Зените», тренироваться рядом с сильнейшими игроками, становиться чемпионом — это дано не каждому. Не жалею о переходе. Я набрался опыта, я двукратный чемпион России. Я единственный чеченец — чемпион России и горд этим. Такое бывает раз в жизни», — цитирует Адамова Sport24.

Адамов выступал за «Урал» в 2021 году. В 2022-м он стал игроком «Зенита». В прошлом сезоне защитник принял участие в 14 матчах петербургского клуба во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Летом 2023-го 23-летний Адамов на правах аренды перешел в «Оренбург» до конца сезона-2023/24.

Источник: https://sport24.ru/football/news-580065-adamov-ne-zhaleyu-o-perekhode-v-zenit-ya-yedinstvennyy-chechenets-chempion-rossii-i-gord-etim
Арсен Адамов
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