Адебайор: «У Павлюченко есть все навыки, чтобы вернуться в футбол»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор считает, что его экс-одноклубник Роман Павлюченко способен продолжить карьеру футболиста.

«Павлюченко можете продолжить карьеру? Возраст ничего не значит. Если игрок хочет выходить на поле, его ничего не остановит. Футбол зависит от того, как ты заботишься о состоянии своего тела, о здоровье, о режиме. Люди играют и до 40 лет. Например, Роналду в 37 лет вышел на поле на чемпионате мира, на самом интенсивном соревновании. У Павлюченко есть все навыки, чтобы вернуться в футбол», — сказал Адебайор.

Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Форвард выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего решил уйти из футбола. В начале 2023 года 41-летний россиянин сообщил, что может подписать контракт с «Уфой», но позднее решил отказаться от этого предложения.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» вместе с Адебайором с 2011 по 2012 год.