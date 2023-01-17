Агент Языджи: «Возможно, Юсуф вернется в Россию летом»

Футбольный агент Адем Чебеджи, который представляет интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, заявил, что его клиент может вернутся в РПЛ летом.

«Возможно, Юсуф вернется в Россию летом», — приводит слова Чебеджи «РБ Спорт».

На данный момент турецкий хавбек выступает за «Трабзонспор» на правах аренды из «Лилля».

С января по июнь 2022 года футболист играл за ЦСКА, также на правах аренды. В составе армейцев он провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

В текущем сезоне 25-летний турок сыграл за «Трабзонспор» в 14-ти встречах во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.