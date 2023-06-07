Адиев назвал команды-разочарования сезона РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал команды, которые разочаровали его в завершившемся сезоне чемпионата России.

«Какая команда находится на несвойственном для нее месте? В первую очередь «Динамо». Обладая довольно хорошим подбором футболистов, конечно, они ниже своего уровня сыграли. И вторую часть чемпионата — «Спартак». Ожиданий было больше, чем они показали за весенний отрезок», — цитирует Адиева Sport24.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали. «Спартак» занял 3-е место. «Динамо» финишировало на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ.