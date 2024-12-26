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Сегодня, 14:20

Адиев назвал лучших в первой части сезона РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал «СЭ», какие команды оставили приятное впечатление в первой части сезона РПЛ.

«Приятное впечатление оставил «Локомотив» и «Краснодар». Хочется отметить Батракова, как открытие этого сезона и Самошникова, который раскрылся по-новому. В «Краснодаре» Черников произвел хорошее впечатление. По сравнению с предыдущими годами, он полноценно и по-футбольному повзрослел. Среди тренеров выделю Мусаева и Галактионова», — сказал Адиев «СЭ».

«Локомотив» с 35 очками в 18 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара», расположившегося на первой строчке, 39 очков.

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Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
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