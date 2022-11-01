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Адиев назвал Соболева лучшим игроком первого круга РПЛ

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал нападающего «Спартака» Александра Соболева лучшим игроком первого круга РПЛ.

«Я смотрел не так много матчей РПЛ, но из того, что видел, думаю, Александр Соболев — лучший футболист первой части сезона. Он здорово прибавил, как и весь «Спартак». При Абаскале команда показывает зрелищную игру, за ними интересно наблюдать», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

25-летний россиянин в нынешнем сезоне провел 14 матчей в РПЛ, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.transfermarkt.world/aleksandr-sobolev/leistungsdatendetails/spieler/464259/plus/0?saison=2022&verein=&liga=&wettbewerb=RU1&pos=&trainer_id=

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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