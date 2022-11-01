Адиев назвал Соболева лучшим игроком первого круга РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал нападающего «Спартака» Александра Соболева лучшим игроком первого круга РПЛ.

«Я смотрел не так много матчей РПЛ, но из того, что видел, думаю, Александр Соболев — лучший футболист первой части сезона. Он здорово прибавил, как и весь «Спартак». При Абаскале команда показывает зрелищную игру, за ними интересно наблюдать», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

25-летний россиянин в нынешнем сезоне провел 14 матчей в РПЛ, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.