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Адиев назвал закономерной ничью «Химок» с «Акроном»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Химок» Магомед Адиев прокомментировал ничью с «Акроном» (2:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Мы быстро пропустили гол, но не могу сказать, что начало было плохим. Считаю, что первый тайм был за нами. Мы очень хорошо выходили в быстрые атаки, забивали. По второму тайму не могу сказать, что мы не вошли в игру. Был неплохой футбол, но мы пропустили. Мы рассчитывали на победу, но в целом, в какой-то мере ничья закономерна. И у нас, и у соперника были моменты. Но если бы кто-то из нас выиграл, то это тоже было бы, наверное, по-своему правильно», — сказал Адиев.

Также тренер объяснил, почему заменил Зелимхана Бакаева на Резиуана Мирзова на 61-й минуте встречи.

«У Зелимхана были проблемы со здоровьем, с приводящей мышцей, как мне сказал доктор. И было видно, что он выполнил большой объем работы. Подустал плюс травма — я не хотел его терять в следующих играх. Поэтому решили выпустить свежего Мирзова, причем мы это и планировали», — заявил Адиев.

«Химки» с 24 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» идет на 10-й строчке с 29 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
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