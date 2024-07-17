Адиев — о пяти победах «Ахмата» подряд: «Точно не горжусь этой серией»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» объяснил, как его команда весной выдала серию из пяти побед.

— Главный секрет серии из пяти побед подряд?

— Какой-то одной причины нет. Удалось создать единый коллектив, сформировать правильный микроклимат в раздевалке. Люди объединились вокруг идеи тренерского штаба. Может быть, это прозвучит шаблонно, но коллективизм всегда даст тебе определенный результат. Нужно, чтобы все смотрели в одном направлении. Если ребята верят в твои принципы, работают на эмоциональном порыве, это рано или поздно окупится. Я точно не горжусь этой серией. Не гонюсь за регалиями. Если на меня возложена ответственность, то стараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие людей. А когда ты требователен к себе, то такие же требования предъявляешь и к своим футболистам. Доволен тем, что не вписал свое имя в историю «Ахмата» как тренер, при котором команда вылетела в первый дивизион. А пять побед... Если бы выиграли меньше матчей, но остались в РПЛ, я тоже был бы удовлетворен. (Улыбается.)