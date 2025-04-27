Адиев объяснил, как игра «Химок» будет меняться с его приходом

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев объяснил, как игра команды будет меняться под его руководством.

В воскресенье, 27 апреля подмосковная команда сыграла вничью с «Акроном» (2:2) в 26-м туре РПЛ. Эта встреча стала для Адиева второй на посту главного тренера «Химок».

«Каждый тренер видит все по-своему. И нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Это часть футбола. Мой предшественник видел футбол по-своему. Я, конечно же, вижу футбол по-своему. Я хочу от себя поменять некоторые детали, подтянуть, чтобы они были более интенсивные, чтобы футболисты лучше выигрывали единоборства. Мой предшественник делал все на контроле мяча. В этом плане, конечно, есть некий успех, что команда неплохо контролирует мяч. Здесь мне легче и меньше работы», — сказал Адиев.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками.