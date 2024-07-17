Адиев: «Реакция Семенова на мои решения свела к нулю его шансы остаться в команде»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» объяснил, почему защитник Андрей Семенов покинул команду.

— Почему расстались с Семеновым, который за последние годы стал уже неким символом «Ахмата»?

— Неоднозначная история. Лично я хотел, чтобы Семенов переподписал контракт с «Ахматом». Но его реакция на какие-то мои тренерские решения свела к нулю шансы Андрея остаться в команде. Поэтому посчитали, что лучшим для всех сторон выходом из ситуации будет расставание.

— Почему при вас Олейников перестал проходить в состав?

— Когда я только возглавил команду, в первых турах он играл у меня. Но мы потерпели поражение от «Локомотива» и «Балтики». И конечно, как тренеру мне надо было что-то менять. Сделали ставку на других исполнителей — пришел результат. Естественно, что из-за этого Иван выпал из основы. Но Олейников остался в обойме. Выходил на замену, а против «Пари НН» появился в стартовом составе. В общем, Ваня с нами, я на него очень сильно рассчитываю. Считаю его одаренным футболистом. Однако конкуренцию никто не отменял. И ему, и остальным нужно проявлять больше рвения, чтобы чаще играть.

— Какой потолок у Садулаева?

— Потолок... Пока бьются наши сердца, мы должны двигаться только вперед и очень требовательно к себе относиться. Видно, что у Лечи очень большой потенциал. А дальше все зависит от него самого. От его голода до побед, от его желания развиваться. Ему еще есть куда расти.