Адиев отказался комментировать информацию о своей отставке из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об отставке из самарской команды. «Спрашивайте у руководства. Никаких комментариев я не даю, спасибо», — сказал Адиев «СЭ». Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Адиева. По информации Telegram-канала «Топи за «Крылья»!», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также принял решение уволить генерального директора клуба Тархана Джабраилова после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).

