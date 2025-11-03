Адиев отказался комментировать информацию о своей отставке из «Крыльев Советов»

3 ноября, 12:37
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об отставке из самарской команды.
«Спрашивайте у руководства. Никаких комментариев я не даю, спасибо», — сказал Адиев «СЭ».
Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Адиева.
По информации Telegram-канала «Топи за «Крылья»!», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также принял решение уволить генерального директора клуба Тархана Джабраилова после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).
И Карпина тоже в отставку из Диномо
03.11.2025
Какие комменты?!Хорошего пинка под зад,да и все!И Деяна следом!)
03.11.2025