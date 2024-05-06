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Сегодня, 11:22

Адиев отреагировал на победу «Ахмата» в матче с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что думает о победе над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ. Победный гол забил Мохаммед Конате.

«Парни молодцы, выложились на все сто процентов. Сейчас близится концовка чемпионата, и нам, как и другим командам, которые находятся внизу, не до красивой игры. Речь не про эстетику. Важно набирать очки», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

В матче 27-го тура чемпионата России «Ахмат» одержал победу над «Краснодаром» на выезде со счетом 1:0, увеличив свою серию побед в чемпионате до 4 игр.

46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт с клубом до конца сезона. «Ахмат» с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-sejchas-ahmatu-ne-do-e-stetiki-nuzhno-nabirat-ochki/
Магомед Адиев
ФК Ахмат
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