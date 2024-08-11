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Сегодня, 22:20

Адиев: «Я не настолько глупый человек, чтобы с первой минуты тянуть время»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о том, что вратарь команды Гиорги Шелия затягивал время в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Какие ошибки вы допустили в матче с «Локомотивом»? Как сегодня их исправляли?

— Выводы были связаны с нашими первыми двумя матчами. Надо было увеличивать атакующий потенциал. Произвели определенные перестроения. Но, как показал матч с «Локо», мы оказались не совсем готовы к таким переменам. Так что после 0:5 надо было откатиться к нашим заводским настройкам. Было ясно, что «Спартак» будет владеть преимуществом. Мы отошли от своих атакующих действий в пользу обороны, чтобы не давать разгоняться спартаковцам на флангах.

— Затягивание времени Шелией — это ваша установка или его личная манера игры?

— Я не настолько глупый человек, чтобы с первой минуты тянуть время. Ни я, ни один тренер в мире этого не скажет. Есть определенная специфика игры, футболисты это чувствуют. В первом тайме мы не могли выйти из-по давления «Спартака». Но Шелия тоже не самоубийца — у нас не клеится в атаке, а он туда будет мяч подкидывать. В первом тайме мы один раз убежали в быструю атаку, а мальчик не бросил нам быстро мяч — он тоже это понял. Так что это жизненные вещи. Я не виню ни Шелию, ни того мальчика.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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