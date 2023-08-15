Адиев ответил на вопрос, предлагали ли ему возглавить «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ахмата». Ранее об этом сообщало издание Sport24.

«Мне было предложено место главного тренера «Ахмата»? Сейчас я сосредоточен на предстоящих играх сборной», — сказал Адиев «СЭ».

Во вторник, 15 августа, «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.

Адиев работал в тренерском штабе «Ахмата» с декабря 2017 по июнь 2018 года.