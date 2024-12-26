Адиев — о «Химках»: «От такого подбора футболистов ждал большего»

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему «Химки» стали главным разочарованием первой части РПЛ.

«Расстроили «Химки». От такого подбора футболистов ждал большего. У них достаточно качественная атакующая линия. С таким составом они могут выступать более результативно. «Ахмат» и «Оренбург», которые находятся в низу, наверное, тоже провели не лучший отрезок чемпионата», — сказал Адиев «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.