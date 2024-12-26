Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:38

Адиев — о «Химках»: «От такого подбора футболистов ждал большего»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему «Химки» стали главным разочарованием первой части РПЛ.

«Расстроили «Химки». От такого подбора футболистов ждал большего. У них достаточно качественная атакующая линия. С таким составом они могут выступать более результативно. «Ахмат» и «Оренбург», которые находятся в низу, наверное, тоже провели не лучший отрезок чемпионата», — сказал Адиев «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

1
Магомед Адиев
РПЛ
ФК Химки
Читайте также
Мужчина арендовал пункт выдачи в Подмосковье и украл товары на 60 млн рублей
Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа украинского агента его женой
Лавров рассказал о предложениях Франции наладить диалог по Украине без Киева
Сегодня
Вчера
Неделя