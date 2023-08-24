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Сегодня, 14:20

Адиев: «Особая благодарность Талалаеву, что начал вводить в состав «Ахмата» Садулаева»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной Казахстана, уроженец Грозного, бывший игрок «Терека» и тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» высказался о работе двух недавних главных тренеров «Ахмата» — Андрея Талалаева и Сергея Ташуева.

— Периодически смотрю (матчи «Ахмата»). А оценивать коллег как-то неэтично. Могу сказать, что в прошлом сезоне Ташуев показал очень хороший результат, за пару туров до конца даже на медали претендовал. Состав был хорошо подобран, выше среднего. Его собирал Талалаев, готовил ее. Ему — особая от меня благодарность за то, что он начал вводить в состав Лечи Садулаева. Когда прихожу на «Ахмат», мне хочется просто разгрузить голову и посмотреть на чеченских парней, воспитанников местной академии. Когда прихожу на молодежный «Ахмат», мне интересно — кто растет. И хочется, чтобы больше местных парней играло в первой команде, — сказал Адиев «СЭ».

В текущем сезоне Садулаев не провел ни одного матча за «Ахмат». В начале мая полузащитнику диагностировали травму передней крестообразной связки.

Полностью интервью Магомеда Адиева читайте на сайте «СЭ».

Андрей Талалаев
Магомед Адиев
Футбол
ФК Ахмат
Лечи Садулаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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