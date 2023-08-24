Адиев: «Особая благодарность Талалаеву, что начал вводить в состав «Ахмата» Садулаева»

Главный тренер сборной Казахстана, уроженец Грозного, бывший игрок «Терека» и тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» высказался о работе двух недавних главных тренеров «Ахмата» — Андрея Талалаева и Сергея Ташуева.

— Периодически смотрю (матчи «Ахмата»). А оценивать коллег как-то неэтично. Могу сказать, что в прошлом сезоне Ташуев показал очень хороший результат, за пару туров до конца даже на медали претендовал. Состав был хорошо подобран, выше среднего. Его собирал Талалаев, готовил ее. Ему — особая от меня благодарность за то, что он начал вводить в состав Лечи Садулаева. Когда прихожу на «Ахмат», мне хочется просто разгрузить голову и посмотреть на чеченских парней, воспитанников местной академии. Когда прихожу на молодежный «Ахмат», мне интересно — кто растет. И хочется, чтобы больше местных парней играло в первой команде, — сказал Адиев «СЭ».

В текущем сезоне Садулаев не провел ни одного матча за «Ахмат». В начале мая полузащитнику диагностировали травму передней крестообразной связки.

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