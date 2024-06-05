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Сегодня, 19:30

Адиев признался, что покинул сборную Казахстана ради работы в РПЛ

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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, как принимал решение покинуть сборную Казахстана.

«Это решение созрело у меня сразу после поражения сборной Казахстана от Греции со счетом 0:5 — я, как тренер, после такого фиаско должен был тут же подать в отставку, но я не мог тогда поступить, подумав только о себе: за мной была команда, президент, которых я не мог подставить.

Я посмотрел в РПЛ на немного другой футбол и сказал президенту Казахстанской федерации футбола: «Очень классно, когда у тебя сборная и за тобой вся страна, которую ты объединяешь. Но мне, как тренеру, не хватает этих десяти игр в год, и я уже живу в этом режиме сборной два года». Объяснил, что мои чувства в футболе притупляются от этого и мне нужна борьба в рабочем процессе. В клубе немного другая работа — интенсивность игр и антураж в РПЛ, мечта стать тренером в этой лиге повлияли на меня во время принятия такого решения», — сказал Адиев в выпуске на YouTube-канале «Спорт Шредингера».

Адиев возглавлял национальную команду Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством сборная провела 21 матч, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

С апреля этого года Адиев совмещал пост в сборной с работой главным тренером «Ахмата». Грозненцы финишировали на десятом месте в РПЛ.

Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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